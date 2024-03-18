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Член ОП Кошель: выборы продемонстрировали высочайший уровень интереса населения

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Анастасия Белоусова
Алексей Кошель, проректор ВШЭ, доктор юридических наук, член Общественной палаты города Москвы, в беседе с RT прокомментировал явку на выборы президента России.
Член ОП Кошель: выборы продемонстрировали высочайший уровень интереса населения
  • РИА Новости

«Выборы главы государства продемонстрировали высочайший уровень интереса населения к политическим процессам в стране. Уже в 13:50 воскресенья явка превысила итоговые показатели 2018 года — тогда на выборах президента России проголосовали 67,54% избирателей. Результат всех трёх дней голосования также говорит сам за себя: главу государства в буквальном смысле выбрала вся Россия», — подчеркнул он.

Кошель отметил, что никогда в истории России явка на президентские выборы не превышала 70%.

«Такой феноменальный результат недостижим для многих «цивилизованных» стран, которые всё ещё пытаются учить нас демократии. Прежде всего это говорит о политической сознательности россиян, их вовлечённости в общественную жизнь страны», — заключил проректор ВШЭ.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что явка на российские президентские выборы составила 77,44%.

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