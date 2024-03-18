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Определены победители третьего розыгрыша программы «Миллион призов»

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Победителями третьего, заключительного розыгрыша акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» в Москве стали свыше 350 тыс. человек. Призовые баллы получили избиратели, принявшие участие в электронном голосовании с 20:01 16 марта до 20:00 17 марта.
Определены победители третьего розыгрыша программы «Миллион призов»
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Призы разыграны случайным образом с использованием специального оборудования.

По результатам трёх розыгрышей призы от одной до пяти тыс. баллов получили более 2,6 млн горожан. Каждый балл равен одному рублю. Ими можно оплатить покупки или перевести в благотворительный фонд.

Ранее Алексей Кошель, проректор ВШЭ, доктор юридических наук, член Общественной палаты города Москвы, в беседе с RT прокомментировал явку на выборы президента России.

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