Определены победители третьего розыгрыша программы «Миллион призов»

Победителями третьего, заключительного розыгрыша акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» в Москве стали свыше 350 тыс. человек. Призовые баллы получили избиратели, принявшие участие в электронном голосовании с 20:01 16 марта до 20:00 17 марта.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Призы разыграны случайным образом с использованием специального оборудования.

По результатам трёх розыгрышей призы от одной до пяти тыс. баллов получили более 2,6 млн горожан. Каждый балл равен одному рублю. Ими можно оплатить покупки или перевести в благотворительный фонд.

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