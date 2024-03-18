Определены победители третьего розыгрыша программы «Миллион призов»
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Призы разыграны случайным образом с использованием специального оборудования.
По результатам трёх розыгрышей призы от одной до пяти тыс. баллов получили более 2,6 млн горожан. Каждый балл равен одному рублю. Ими можно оплатить покупки или перевести в благотворительный фонд.
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