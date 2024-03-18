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RT: на соратника Ильи Пономарёва завели дело по статье о терроризме

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Уголовное дело по статье о терроризме завели на соратника иноагента Ильи Пономарёва* — члена организации «Съезд народных депутатов»** Сергея Антонова, сообщил RT источник в правоохранительных органах. По его данным, Антонов скрывается в одной из европейских стран.
RT: на соратника Ильи Пономарёва завели дело по статье о терроризме
  • РИА Новости

Пономарёв под руководством спецслужб Украины учредил за границей «новый парламент России» в рамках «Съезда народных депутатов».

В феврале РИА Новости со ссылкой на источник писало, что следователи ФСБ возбудили уголовные дела о госизмене и об участии в деятельности террористической организации в отношении Ильи Пономарёва.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.

** Организация признана нежелательной на территории России по решению Генпрокуратуры от 28.04.2023.

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