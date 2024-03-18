RT: на соратника Ильи Пономарёва завели дело по статье о терроризме
- РИА Новости
Пономарёв под руководством спецслужб Украины учредил за границей «новый парламент России» в рамках «Съезда народных депутатов».
В феврале РИА Новости со ссылкой на источник писало, что следователи ФСБ возбудили уголовные дела о госизмене и об участии в деятельности террористической организации в отношении Ильи Пономарёва.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.
** Организация признана нежелательной на территории России по решению Генпрокуратуры от 28.04.2023.