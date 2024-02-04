РИА Новости: ФСБ возбудила дело о госизмене против экс-депутата Госдумы Пономарёва
- Gettyimages.ru
- © Magdalena Chodownik
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также Пономарёва обвиняют в публичных призывах к терроризму и деятельности, направленной против безопасности России.
«Эти дела следователи ФСБ объединили в одном производстве», — заявил источник.
В сентябре сообщалось, что против Пономарёва возбудили новое уголовное дело.
Кроме того, источник RT рассказал, что у членов структуры Пономарёва в Москве и других российских регионах проходят обыски.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022. Внесён в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга от 25.01.2023.