Источник RT рассказал об обысках у членов структуры иноагента Пономарёва
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Отмечается, что сотрудники силовых ведомств рано утром пришли по адресам проживания бывших муниципальных депутатов, в том числе сторонников политической партии «Яблоко».
Источник уточнил, что соратники Пономарёва участвовали в заседаниях созданного им «Съезда народных депутатов»**.
В сентябре сообщалось, что против Пономарёва возбудили новое уголовное дело.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.
** Организация признана нежелательной на территории России по решению Генпрокуратуры от 28.04.2023.