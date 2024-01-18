Источник RT рассказал об обысках у членов структуры иноагента Пономарёва

У членов структуры иноагента Ильи Пономарёва* в Москве и других российских регионах проходят обыски. Об этом сообщил источник RT.

Отмечается, что сотрудники силовых ведомств рано утром пришли по адресам проживания бывших муниципальных депутатов, в том числе сторонников политической партии «Яблоко».

Источник уточнил, что соратники Пономарёва участвовали в заседаниях созданного им «Съезда народных депутатов»**.

В сентябре сообщалось, что против Пономарёва возбудили новое уголовное дело.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.

** Организация признана нежелательной на территории России по решению Генпрокуратуры от 28.04.2023.