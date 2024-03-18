В Керчи мужчина разрисовал свой избирательный бюллетень и съел его
- РИА Новости
Сейчас органы правопорядка ведут проверку по данному факту. Молодой человек хотел сначала засунуть в ящик для голосования «то ли бюллетень, то ли ещё какую-то бумагу».
«Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он его порвал… и, чтобы не оставить следов, скушал», — сказал Малышев, слова которого приводит РИА Новости.
Мужчина перед этим провёл в кабинке для голосования порядка пяти минут, это вызвало подозрения членов избиркома. Как выяснилось, он рисовал на бюллетене «определённые знаки».
Ранее в МВД России сообщили, что многие попытки порчи урн осуществлялись с выходом в прямой эфир на Украину.