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В Керчи мужчина разрисовал свой избирательный бюллетень и съел его

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В Керчи мужчина на избирательном участке порвал и съел свой бюллетень, предварительно испортив его, рассказал глава избиркома Крыма Михаил Малышев.
В Керчи мужчина разрисовал свой избирательный бюллетень и съел его
  • РИА Новости

Сейчас органы правопорядка ведут проверку по данному факту. Молодой человек хотел сначала засунуть в ящик для голосования «то ли бюллетень, то ли ещё какую-то бумагу».

«Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он его порвал… и, чтобы не оставить следов, скушал», — сказал Малышев, слова которого приводит РИА Новости.

Мужчина перед этим провёл в кабинке для голосования порядка пяти минут, это вызвало подозрения членов избиркома. Как выяснилось, он рисовал на бюллетене «определённые знаки».

Ранее в МВД России сообщили, что многие попытки порчи урн осуществлялись с выходом в прямой эфир на Украину.

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