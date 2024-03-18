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В Татарстане ребёнок попал в реанимацию после падения снега с крыши на коляску

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В Альметьевске (Республика Татарстан) пятимесячный ребёнок попал в реанимацию после схода снега с крыши здания на коляску.
В Татарстане ребёнок попал в реанимацию после падения снега с крыши на коляску
  • РИА Новости

Об этом информирует региональное управление Следственного комитета. 

«В городе Альметьевске в результате схода снега с козырька балкона на десятом этаже жилого дома по улице Аминова пострадал пятимесячный ребёнок, которого мать привезла на коляске в поликлинику, находящуюся на первом этаже», — заявили в СК.

Ребёнка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. 

Также пострадал 33-летний прохожий.

Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Задержан подозреваемый — представитель подрядной организации, ответственной за уборку снега.

Ранее в Дрожжановском районе Татарстана 16-летняя девочка получила тяжёлые травмы во время схода снега со школьной крыши.

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