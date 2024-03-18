В Татарстане ребёнок попал в реанимацию после падения снега с крыши на коляску

В Альметьевске (Республика Татарстан) пятимесячный ребёнок попал в реанимацию после схода снега с крыши здания на коляску.

Об этом информирует региональное управление Следственного комитета.

«В городе Альметьевске в результате схода снега с козырька балкона на десятом этаже жилого дома по улице Аминова пострадал пятимесячный ребёнок, которого мать привезла на коляске в поликлинику, находящуюся на первом этаже», — заявили в СК.

Ребёнка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Также пострадал 33-летний прохожий.

Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Задержан подозреваемый — представитель подрядной организации, ответственной за уборку снега.

Ранее в Дрожжановском районе Татарстана 16-летняя девочка получила тяжёлые травмы во время схода снега со школьной крыши.