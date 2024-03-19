Россияне назвали домашние дела, усталость и лень препятствиями в поисках работы

Согласно данным опроса (которые есть у RT), 22% россиян рассказали, что постоянно отвлекаются от поисков работы из-за домашних дел, а 20% считают, что не могут сконцентрироваться из-за усталости и переутомления.

Кроме того, каждый десятый респондент отметил, что он самокритичен и винит в затянувшемся трудоустройстве свои личные качества: лень, безответственность и неуверенность в себе. 9% отвлекающим фактором назвали соцсети и интернет, 8% утверждают, что не понимают, как искать работу.

Хобби и увлечения не дают искать работу 5% россиян, телефонные звонки и смс — 4%. По 2% в длительном поиске работы винят друзей и хорошую погоду, 1% — телевизор.

И только 46% россиян от поиска работы ничего не отвлекает.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны.