Сенатор от Крыма Ковитиди: наши единство и суверенитет надо отстаивать

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди подчеркнула в беседе с RT, что сегодня, 18 марта 2024 года, в день воссоединения Крыма с Россией, «все переполнены гордостью за свою страну».

«Конечно же, все мы сегодня переполнены гордостью

за свою страну, гордостью за Отечество. Главный двигатель всех тех процессов, которые произошли, — это народ Крыма», — подчеркнула собеседница RT.

Она напомнила, что Владимир Путин, подводя итоги голосования, заявил, что не ожидал получить такую большую поддержку на выборах от жителей Крыма, Донбасса и Новороссии.

По мнению Ковитиди, это показатель того, что за эти десять лет «было сделано очень много».

«И конечно же, мы сегодня гордимся теми достижениями. Мы не можем останавливаться на достигнутом. Мы понимаем, что девиз Крыма («Процветание в единстве») является сегодня основополагающим, и неслучайно сегодня самое главное для нас — это единство», — рассказала парламентарий.

По её словам, спецоперация проявила, что сегодня народ России «как никогда» сплотился.

«И поэтому сегодня, конечно же, для нас очень важно довести до конца всё то, о чём говорит президент, потому что наше достояние, наше единство, наш суверенитет нужно отстаивать. Мы крымчане, как никто другой, это понимаем, поэтому сегодня вот все мы объединены общей идеей, объединены общим лидером. Мы объединились вокруг президента для того, чтобы решать такие судьбоносные задачи для нашего государства», — заключила Ковитиди.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT рассказал о важности 18 марта 2014 года — дня воссоединения Крыма с Россией.