Сенатор Цеков: крымчане всегда мечтали вернуться в состав России

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT рассказал о важности 18 марта 2014 года — дня воссоединения Крыма с Россией.

«Эта дата изменила весь мир, и эта дата фактически изменила Россию. Мы считаем, что эта дата возродила Россию, дала чувство гордости гражданам России. Ну а для нас, крымчан, это вообще самый-самый главный праздник, потому что мы все годы нашего нахождения в составе Украины всегда мечтали вернуться в состав России. Об этом, в частности, свидетельствуют многочисленные опросы, которые проводились в тот период. Мы возвращались на Родину», — поделился сенатор.

По его словам, за десять лет благосостояние Крыма улучшилось в разы.

«Россия возродила Крым. Это чувствуется во всём: в инфраструктуре, в возрождённых и построенных социальных объектах, в настроении крымчан. Россия принесла на нашу землю мир и межнациональное согласие. До 2014 года у нас были проблемы в межнациональных отношениях. Для Крыма изменения просто произошли фантастические. Мы не предполагали, что мы так будем жить через 10 лет после воссоединения Крыма с Россией», — отметил Цеков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «крымскую весну» в 2014 году точкой сборки новой России.