RT в Telegram
Подпишись

Сенатор Цеков: крымчане всегда мечтали вернуться в состав России

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT рассказал о важности 18 марта 2014 года — дня воссоединения Крыма с Россией.
Сенатор Цеков: крымчане всегда мечтали вернуться в состав России
  • РИА Новости

«Эта дата изменила весь мир, и эта дата фактически изменила Россию. Мы считаем, что эта дата возродила Россию, дала чувство гордости гражданам России. Ну а для нас, крымчан, это вообще самый-самый главный праздник, потому что мы все годы нашего нахождения в составе Украины всегда мечтали вернуться в состав России. Об этом, в частности, свидетельствуют многочисленные опросы, которые проводились в тот период. Мы возвращались на Родину», — поделился сенатор.

По его словам, за десять лет благосостояние Крыма улучшилось в разы.

«Россия возродила Крым. Это чувствуется во всём: в инфраструктуре, в возрождённых и построенных социальных объектах, в настроении крымчан. Россия принесла на нашу землю мир и межнациональное согласие. До 2014 года у нас были проблемы в межнациональных отношениях. Для Крыма изменения просто произошли фантастические. Мы не предполагали, что мы так будем жить через 10 лет после воссоединения Крыма с Россией», — отметил Цеков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «крымскую весну» в 2014 году точкой сборки новой России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить