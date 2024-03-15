Матвиенко назвала «крымскую весну» в 2014 году точкой сборки новой России

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году наделило общество новыми качествами единства, а также прочности и сплочённости. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, прозвучавшим в видеопоздравлении жителям Крыма и Севастополя с десятилетней годовщиной воссоединения регионов с Россией, «крымская весна» стала точкой сборки нового государства.

«И успешность России сегодня в противостоянии агрессии Запада, наша непобедимость как в широком смысле, так и на полях сражений СВО — яркое тому подтверждение», — заявила Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда заявила, что Россия больше не ждёт честности и порядочности от Украины и Запада.