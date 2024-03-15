Матвиенко назвала «крымскую весну» в 2014 году точкой сборки новой России
- РИА Новости
По её словам, прозвучавшим в видеопоздравлении жителям Крыма и Севастополя с десятилетней годовщиной воссоединения регионов с Россией, «крымская весна» стала точкой сборки нового государства.
«И успешность России сегодня в противостоянии агрессии Запада, наша непобедимость как в широком смысле, так и на полях сражений СВО — яркое тому подтверждение», — заявила Матвиенко.
Ранее спикер Совфеда заявила, что Россия больше не ждёт честности и порядочности от Украины и Запада.