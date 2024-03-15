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Матвиенко назвала «крымскую весну» в 2014 году точкой сборки новой России

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Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году наделило общество новыми качествами единства, а также прочности и сплочённости. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко назвала «крымскую весну» в 2014 году точкой сборки новой России
  • РИА Новости

По её словам, прозвучавшим в видеопоздравлении жителям Крыма и Севастополя с десятилетней годовщиной воссоединения регионов с Россией, «крымская весна» стала точкой сборки нового государства.

«И успешность России сегодня в противостоянии агрессии Запада, наша непобедимость как в широком смысле, так и на полях сражений СВО — яркое тому подтверждение», — заявила Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда заявила, что Россия больше не ждёт честности и порядочности от Украины и Запада.

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