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Памфилова: на ресурсы ЦИК совершили более 12 млн DDoS-атак

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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что на ресурсы ЦИК совершили более 12 млн DDoS-атак.
Памфилова: на ресурсы ЦИК совершили более 12 млн DDoS-атак
  • Gettyimages.ru

«Более 12 млн кибератак с начала кампании по выборам президента», — заявила Памфилова в ходе пресс-конференции.

По её словам, было совершено в 150 раз больше DDoS-атак, чем обычно. 

Она отметила, что степень внешнего воздействия на выборы была беспрецедентной. 

Памфилова уточнила, что с 15 марта, с начала трёхдневного голосования, зафиксировано свыше 19,8 тыс. потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности на сайт ЦИК России.

По её словам, «система отработала штатно».

Также глава ЦИК заявила, что явка на российские президентские выборы составила 77,44%.

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