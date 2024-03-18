Памфилова: на ресурсы ЦИК совершили более 12 млн DDoS-атак
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«Более 12 млн кибератак с начала кампании по выборам президента», — заявила Памфилова в ходе пресс-конференции.
По её словам, было совершено в 150 раз больше DDoS-атак, чем обычно.
Она отметила, что степень внешнего воздействия на выборы была беспрецедентной.
Памфилова уточнила, что с 15 марта, с начала трёхдневного голосования, зафиксировано свыше 19,8 тыс. потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности на сайт ЦИК России.
По её словам, «система отработала штатно».
Также глава ЦИК заявила, что явка на российские президентские выборы составила 77,44%.