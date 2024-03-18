Памфилова: на ресурсы ЦИК совершили более 12 млн DDoS-атак

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что на ресурсы ЦИК совершили более 12 млн DDoS-атак.

«Более 12 млн кибератак с начала кампании по выборам президента», — заявила Памфилова в ходе пресс-конференции.

По её словам, было совершено в 150 раз больше DDoS-атак, чем обычно.

Она отметила, что степень внешнего воздействия на выборы была беспрецедентной.

Памфилова уточнила, что с 15 марта, с начала трёхдневного голосования, зафиксировано свыше 19,8 тыс. потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности на сайт ЦИК России.

По её словам, «система отработала штатно».

Также глава ЦИК заявила, что явка на российские президентские выборы составила 77,44%.