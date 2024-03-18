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Политолог Михайлов: высокая явка показала миру уровень сплочённости россиян

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Анастасия Белоусова
Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT прокомментировал данные, согласно которым явка на российские президентские выборы составила 77,44%.
Политолог Михайлов: высокая явка показала миру уровень сплочённости россиян
  • РИА Новости

«Высокая явка избирателей на выборы президента России показала всему мировому сообществу уровень сплочённости населения вокруг своей элиты, вокруг руководства страны и доверия прежде всего, конечно, Владимиру Владимировичу Путину», — отмечает он.

Михайлов подчеркнул, что сейчас «Запад в истерике».

«Потому что они предпринимали колоссальные усилия и выкладывали огромные средства для дестабилизации обстановки внутри России. И сейчас, особенно в период проведения специальной военной операции, Запад надеялся, что народ испугается, народ будет как-то против власти и прочее. Этого не случилось. Опять же, санкции были успешно фактически побеждены», — добавил он.

Политолог считает, что явка связана с высоким уровнем доверия граждан.

«Высокая явка показала опять же уверенность населения в правильности действий своего руководства. Я бы отметил так, что всё, что сейчас произошло, явилось полным провалом многолетней работы оплачиваемых иноагентов, оплачиваемых структур внутри самой России, оплачиваемых оппозиционеров», — заключил собеседник RT.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что явка на российские президентские выборы составила 77,44%.

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