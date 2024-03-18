Путин набрал 86,36% голосов после обработки 100% протоколов в Ленобласти

Самовыдвиженец, действующий российский президент Владимир Путин набрал 86,36% голосов после обработки 100% протоколов на выборах президента России в Ленинградской области.

Соответствующие данные предоставила Центральная избирательная комиссия.

В свою очередь, кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,78%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 3,99%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 2,95%.

Ранее стало известно, что Путин набрал на выборах президента в Подмосковье 86,5% голосов избирателей.

Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что доволен результатами выборов главы государства.