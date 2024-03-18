Нарышкин назвал решение Хрущёва по Крыму трагической и непростительной ошибкой
- РИА Новости
Об этом Нарышкин сказал в ходе круглого стола по случаю десятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
«Задумываясь об истории Крыма и Севастополя, нельзя не ощутить глубокого разочарования от непростительной трагической ошибки, допущенной Никитой Хрущёвым», — цитирует его ТАСС.
Нарышкин выразил уверенность, что Хрущёв не отдавал себе отчёт в том, к чему в итоге приведёт такое решение.
Ранее в Госдуму внесли проект закона о признании недействительным решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики.