RT в Telegram
Подпишись

Аналитик Таганов: цены на коттеджи в Подмосковье выросли почти на 2% за зиму

Короткая ссылка
Руководитель аналитического центра компании «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов рассказал, что в Московской области за зиму цены на недвижимость выросли в среднем на 1,9%.
Аналитик Таганов: цены на коттеджи в Подмосковье выросли почти на 2% за зиму
  • Gettyimages.ru

«В целом по Московской области средняя стоимость вторичного загородного дома составляет 7,01 млн рублей», — поделился специалист в разговоре с Life.ru.

Лидеры рейтинга по темпам роста цен — Павлово-Посадский, Можайский и Воскресенский районы. Это удалённые от Москвы локации с небольшим объёмом загородного предложения.

Также в рейтинг попали Балашихинский, Ногинский, Серпуховский районы, добавил эксперт. По его словам, подорожание в этих районах объясняется вымыванием с рынка экономичных вариантов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили ещё 12 проектов реновации. Они будут реализованы в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах и Королёве, а также в Подольске, Химках и Наро-Фоминске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить