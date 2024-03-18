Аналитик Таганов: цены на коттеджи в Подмосковье выросли почти на 2% за зиму

Руководитель аналитического центра компании «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов рассказал, что в Московской области за зиму цены на недвижимость выросли в среднем на 1,9%.

«В целом по Московской области средняя стоимость вторичного загородного дома составляет 7,01 млн рублей», — поделился специалист в разговоре с Life.ru.

Лидеры рейтинга по темпам роста цен — Павлово-Посадский, Можайский и Воскресенский районы. Это удалённые от Москвы локации с небольшим объёмом загородного предложения.

Также в рейтинг попали Балашихинский, Ногинский, Серпуховский районы, добавил эксперт. По его словам, подорожание в этих районах объясняется вымыванием с рынка экономичных вариантов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили ещё 12 проектов реновации. Они будут реализованы в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах и Королёве, а также в Подольске, Химках и Наро-Фоминске.