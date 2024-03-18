Постпред Мурадов: в Крыму прорабатывают внедрение альтернативы SWIFT

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов сообщил, что региональные власти рассматривают возможность введение альтернативной SWIFT системы клиринга, при которой иностранные партнёры не подпадут под вторичные санкции.

Об этом Мурадов рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, на сегодняшний день проблема расчёта для крымских товаропроизводителей при выходе на международные рынки дружественных России стран остаётся актуальной.

Мурадов добавил, что власти Крыма рассматривают возможность внедрения системы ухода от системы денежных расчётов.

«Речь идёт о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР», — объяснил он.

2 марта 2023 года в Сбере сообщили о начале обслуживания предпринимателей Крыма.