В Москве рассказали о ходе строительства поликлиники в Филимонковском
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Это четырёхэтажное здание площадью в 6,8 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 320 посещений в смену.
Медучреждение укомплектуют, а близлежащую территорию благоустроят. После ввода здесь появится более 130 новых рабочих мест. В поликлинике будут работать врачи по всем основным медицинским направлениям.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что обновлённые и переоснащённые отделения откроются в городских клинических больницах имени Вересаева и Филатова после окончания капитального ремонта.