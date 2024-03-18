В Москве рассказали о ходе строительства поликлиники в Филимонковском

Детско-взрослую поликлинику в поселении Филимонковском в Москве планируют достроить в текущем году за счёт средств городского бюджета. Строительная готовность объекта составляет более 90%.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Это четырёхэтажное здание площадью в 6,8 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 320 посещений в смену.

Медучреждение укомплектуют, а близлежащую территорию благоустроят. После ввода здесь появится более 130 новых рабочих мест. В поликлинике будут работать врачи по всем основным медицинским направлениям.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что обновлённые и переоснащённые отделения откроются в городских клинических больницах имени Вересаева и Филатова после окончания капитального ремонта.