Путин набирает 93,60% голосов после обработки 100% протоколов в Крыму

Владимир Путин набирает 93,60% голосов после обработки 100% протоколов на выборах президента России в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома.

В свою очередь, кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 2,08%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 1,94%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 1,30%.

Явка избирателей на выборы президента в Крыму составила 89,76%. В выборах приняли участие 1 353 624 человека.

Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов.