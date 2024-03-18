RT в Telegram
Подпишись

Два человека пропали в результате схода лавины на Камчатке

Короткая ссылка
Два человека пропали в результате схода лавины на Камчатке, информирует пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.
Два человека пропали в результате схода лавины на Камчатке
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в Telegram.

По данным МЧС, днём 18 марта поступило сообщение, что группу туристов из 11 человек накрыло лавиной. В результате выбраться смогли девять из них.

«Самостоятельные поиски результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, сообщив свои координаты», — говорится в сообщении.

В район схода лавины выдвинулись спасатели.

4 марта тело волонтёра, который попал под лавину в Кроноцком государственном заповеднике в Камчатском крае, унесло в Тихий океан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить