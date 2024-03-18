Два человека пропали в результате схода лавины на Камчатке
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в Telegram.
По данным МЧС, днём 18 марта поступило сообщение, что группу туристов из 11 человек накрыло лавиной. В результате выбраться смогли девять из них.
«Самостоятельные поиски результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, сообщив свои координаты», — говорится в сообщении.
В район схода лавины выдвинулись спасатели.
4 марта тело волонтёра, который попал под лавину в Кроноцком государственном заповеднике в Камчатском крае, унесло в Тихий океан.