Два человека пропали в результате схода лавины на Камчатке, информирует пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

Об этом ведомство написало в Telegram.

По данным МЧС, днём 18 марта поступило сообщение, что группу туристов из 11 человек накрыло лавиной. В результате выбраться смогли девять из них.

«Самостоятельные поиски результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, сообщив свои координаты», — говорится в сообщении.

В район схода лавины выдвинулись спасатели.

4 марта тело волонтёра, который попал под лавину в Кроноцком государственном заповеднике в Камчатском крае, унесло в Тихий океан.