Тело волонтёра, попавшего под лавину на Камчатке, унесло в Тихий океан

Тело волонтёра, который попал под лавину в Кроноцком государственном заповеднике в Камчатском крае, унесло в Тихий океан.

Об этом информирует пресс-служба природоохранного резервата.

Отмечается, что при выполнении обхода территории по побережью, в районе мыса Чажма, произошёл самопроизвольный сход снежно-ледовых масс, на пути которых был Артём Васильев.

Он оказался в воде. Госинспекторы пытались оказать помощь, но стихия оказалась сильнее. Предположительно, его унесло течением в Тихий океан.

Ранее издание The Mirror сообщило, что британский турист умер в самолёте во время полёта в Чили.