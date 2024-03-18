Владимир Путин лидирует на выборах с 87,32% голосов после обработки 99,65% протоколов.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

В свою очередь кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 3,82%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,20%.

Владимира Путина с победой на выборах уже поздравили ряд лидеров. Например, свои поздравления ему выразили президента Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, президент Боливии Луис Арсе.