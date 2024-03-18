В МИД Польши заявили, что выборы в России нельзя считать свободными

Министерство иностранных дел Польши заявило, что выборы в России нельзя считать законными.

Как передаёт ТАСС, в польском МИД заявили, что голосование было организовано на «временно оккупированных территориях Украины» и проходило якобы «в условиях жесточайших репрессий против населения».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении голосования на выборах президента России, заявила, что вся страна объединилась и дала отпор.

Председатель комиссии МИД России по выборам, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов заявил, что российским оппонентам на Западе не удалось сорвать выборы президента за рубежом.