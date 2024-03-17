Замглавы МИД Иванов: Западу не удалось сорвать выборы президента России

Российским оппонентам на Западе не удалось сорвать выборы президента России за рубежом.

Об этом сказал в ходе брифинга в ЦИК России председатель комиссии МИД России по выборам, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

Он отметил, что с учётом разницы во времени последние заграничные участки закроются в пять утра по Москве.

«Но уже сейчас можно с уверенностью сказать: нашим оппонентам не удалось сорвать выборы президента России среди наших граждан за рубежом, отбить у них желание воспользоваться своим конституционным правом выбора пути развития нашей страны», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в Соединённых Штатах выборы президента России проходят спокойно и штатно.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что США накануне и во время голосования на выборах президента России готовили множество фейков.