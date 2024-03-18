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Путин заявил о планах побеседовать с Шойгу и Герасимовым

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Действующий президент России Владимир Путин заявил о планах побеседовать с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

«Сейчас побеседую с Генеральным штабом и с министром обороны», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после работы в избирательном штабе Путин встретится с военными, возможно, ближе к утру.

Также отмечается, что у Путина ожидается напряжённый рабочий день, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин 18 марта планирует провести встречу с кандидатом от КПРФ Николаем Харитоновым.

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