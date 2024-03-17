Зюганов: Путин 18 марта встретится с Харитоновым
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе брифинга на тему выборов президента России.
«Завтра Харитонов встречается с президентом, я встречаюсь (с Путиным) в среду», — цитирует его ТАСС.
По словам Зюганова, после этого запланирован отчёт правительства.
Ранее сообщалось, что Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 40,03% протоколов.
У Николая Харитонова от КПРФ 4,11% голосов. Владислав Даванков от «Новых людей» получает 3,92% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,06%.