Зюганов: Путин 18 марта встретится с Харитоновым

Действующий российский лидер Владимир Путин, лидирующий на президентских выборах 2024 года, 18 марта планирует провести встречу с кандидатом от КПРФ Николаем Харитоновым. Об этом заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

Об этом он заявил в ходе брифинга на тему выборов президента России.

«Завтра Харитонов встречается с президентом, я встречаюсь (с Путиным) в среду», — цитирует его ТАСС.

По словам Зюганова, после этого запланирован отчёт правительства.

Ранее сообщалось, что Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 40,03% протоколов.

У Николая Харитонова от КПРФ 4,11% голосов. Владислав Даванков от «Новых людей» получает 3,92% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,06%.