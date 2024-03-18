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Сальдо: на Западе делают вид, что не признают итогов выборов в Херсонской области

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире RT, что на Западе делают вид, что не видят и не признают итогов выборов президента России в Херсонской области.

«А на самом деле они всё признают, потому что другого варианта-то у них нет», — сказал Сальдо.

Он отметил, что жители Херсонской области высказали своё одобрение выборам своим присутствием и своей очень высокой явкой, составляющей 83,87%.

«Вот это самое главное одобрение, которое мы можем приветствовать только», — сказал губернатор Херсонской области.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире RT заявил, что безопасность на выборах президента России в Запорожской области обеспечили в полном объёме.

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