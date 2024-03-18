Балицкий: безопасность на выборах в Запорожской области обеспечили в полном объёме

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире RT заявил, что безопасность на выборах президента России в Запорожской области обеспечили в полном объёме.

«В Запорожской области были обеспечены в полном объёме меры по безопасности с точки зрения ситуации, которая у нас есть», — отметил Балицкий.

По его словам, были установлены мешки и сетки на участках, которые помогали в защите от дронов противника.

Также он заявил, что была проведена огромная работа по инструктажу членов избирательных комиссий, которые знали, как действовать в случае непредвиденных ситуаций.

Балицкий добавил, что на местах работала полиция, росгвардейцы.

Также были привлечены военнослужащие для обеспечения безопасности участков, находящихся в районе, приближенном в 50 км зоны боевых действий.

«Все необходимые меры, согласно компетенции, которую нам предоставили, мы приняли. Это дало свой результат и на сегодняшний день мы можем сказать, что все попытки противника провалились», — сказал губернатор.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что президентские выборы в России прошли очень достойно.