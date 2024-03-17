Глава ЦИК Памфилова: президентские выборы в России прошли очень достойно

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что президентские выборы в России прошли очень достойно.

Об этом она заявила на брифинге в информационном центре ЦИК.

«Хочу сказать всем огромное спасибо, всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно, как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и для нашего будущего», — сказала она.

По её словам, всё прошло очень достойно, несмотря на попытки воспрепятствования выборам со стороны недругов России.

«Мы справились», — отметила Памфилова.

Ранее сообщалось, что самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 50,02% протоколов.

У Николая Харитонова от КПРФ 4,11% голосов. Владислав Даванков от «Новых людей» получает 4,01% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,11%.