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Президент Венесуэлы Мадуро поздравил Путина с победой на выборах

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил самовыдвиженца, действующего российского лидера Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Поздравление Мадуро распространил венесуэльский МИД, пишет ТАСС.

«Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени венесуэльского народа поздравляет президента Владимира Владимировича Путина и его политическое движение с триумфом на выборах и его переизбранием в качестве президента Российской Федерации на период 2024—2030 гг.», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Путин получил 87,26% голосов по итогам обработки 60,09% протоколов.

Николай Харитонов от КПРФ получает 4,18% голосов. Владислав Даванков от «Новых людей» набрал 3,99% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,12%.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что президентские выборы в России прошли очень достойно.

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