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Вице-спикер парламента Сербии: сербская общественность следит за выборами в России

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Депутат парламента Республики Сербия, который 14 марта был избран вице-спикером парламента, Йован Янич в беседе с RT заявил, что сербская общественность с интересом следит за выборами президента России.
Вице-спикер парламента Сербии: сербская общественность следит за выборами в России
  • Gettyimages.ru
  • © Blazenka Babic\

«Сербская общественность с большим интересом следит за выборами в Российской Федерации, потому что результат (выборов) проецируется на весь мир, в том числе и на Балканы. Особенно на Республику Сербию, у которой многовековые близкие отношения с Россией», — сказал он.

Янич отметил, что сербы и русские имеют общие корни и один духовный фундамент.

«Сербия сквозь века сохраняет близкие отношения с Россией, и ей важно, чтобы Россия развивалась в мире и боролась за идеалы, за которые она определилась», — сказал он.

Ранее председатель комиссии МИД России по выборам, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов в беседе с RT сообщил, что порядка 250 тыс. человек проголосовали в рамках российских президентских выборов за рубежом.

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