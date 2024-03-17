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Иванов: порядка 250 тысяч человек проголосовали за рубежом на выборах президента

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Председатель комиссии МИД России по выборам, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов в беседе с RT сообщил, что порядка 250 тыс. человек проголосовали в рамках российских президентских выборов за рубежом.
Иванов: порядка 250 тысяч человек проголосовали за рубежом на выборах президента
  • РИА Новости

По его словам, было создано 248 избирательных участков в 144 странах. 

«Где-то порядка 250 тысяч проголосовали за рубежом, но эта цифра (поскольку ещё голосование продолжается) на 18:00 по Москве. Надо понимать, что голосование будет продолжаться до 5:00 по Москве, когда по местному времени на американском континенте завершится», — отметил Иванов.

Замглавы МИД добавил, что «всё идёт неплохо» и он надеется, «что все, кто хотел, получат возможность проголосовать». 

Ранее сообщалось, что провокаций на избирательном участке в посольстве России в США нет.

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