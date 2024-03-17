Иванов: порядка 250 тысяч человек проголосовали за рубежом на выборах президента
- РИА Новости
По его словам, было создано 248 избирательных участков в 144 странах.
«Где-то порядка 250 тысяч проголосовали за рубежом, но эта цифра (поскольку ещё голосование продолжается) на 18:00 по Москве. Надо понимать, что голосование будет продолжаться до 5:00 по Москве, когда по местному времени на американском континенте завершится», — отметил Иванов.
Замглавы МИД добавил, что «всё идёт неплохо» и он надеется, «что все, кто хотел, получат возможность проголосовать».
Ранее сообщалось, что провокаций на избирательном участке в посольстве России в США нет.