Иванов: порядка 250 тысяч человек проголосовали за рубежом на выборах президента

Председатель комиссии МИД России по выборам, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов в беседе с RT сообщил, что порядка 250 тыс. человек проголосовали в рамках российских президентских выборов за рубежом.

По его словам, было создано 248 избирательных участков в 144 странах.

«Где-то порядка 250 тысяч проголосовали за рубежом, но эта цифра (поскольку ещё голосование продолжается) на 18:00 по Москве. Надо понимать, что голосование будет продолжаться до 5:00 по Москве, когда по местному времени на американском континенте завершится», — отметил Иванов.

Замглавы МИД добавил, что «всё идёт неплохо» и он надеется, «что все, кто хотел, получат возможность проголосовать».

Ранее сообщалось, что провокаций на избирательном участке в посольстве России в США нет.