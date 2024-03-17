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МВД России не выявило нарушений, влияющих на выборы президента

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Правоохранительные органы не зафиксировали нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на итоги президентских выборов в России.
МВД России не выявило нарушений, влияющих на выборы президента
  • АГН «Москва»
  • © Тихонова Пелагия

Об этом заявил замминистра внутренних дел России Александр Горовой.

«Нарушений избирательного законодательства, которые бы напрямую могли повлиять на итоги выборов на конкретных участковых избирательных комиссиях, сотрудниками органов внутренних дел не выявлено», — цитирует его ТАСС.

По его словам, всего по состоянию на 20:00 17 марта составлено 155 административных протоколов, передаёт РИА Новости

Ранее сообщалось, что более 4,6 млн кибератак отразила столичная система электронного голосования за три дня президентских выборов.

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