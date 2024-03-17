МВД России не выявило нарушений, влияющих на выборы президента

Правоохранительные органы не зафиксировали нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на итоги президентских выборов в России.

Об этом заявил замминистра внутренних дел России Александр Горовой.

«Нарушений избирательного законодательства, которые бы напрямую могли повлиять на итоги выборов на конкретных участковых избирательных комиссиях, сотрудниками органов внутренних дел не выявлено», — цитирует его ТАСС.

По его словам, всего по состоянию на 20:00 17 марта составлено 155 административных протоколов, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более 4,6 млн кибератак отразила столичная система электронного голосования за три дня президентских выборов.