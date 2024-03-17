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Экзитпол ВЦИОМ: Путин наберёт 87% голосов на выборах президента

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Владимир Путин, по данным экзитпола, лидирует на выборах президента России с 87% голосов. На втором месте Николай Харитонов (4,6%), на третьем — Владислав Даванков (4,2%), Леонид Слуцкий — четвёртый с 3,0%.
Экзитпол ВЦИОМ: Путин наберёт 87% голосов на выборах президента
  • РИА Новости

«По результатам экзитпола ВЦИОМ, на прошедших выборах президента Российской Федерации Владимир Путин побеждает с 87% голосов. Остальные места заняли: Николай Харитонов (4,6%), Владислав Даванков (4,2%), Леонид Слуцкий (3,0%)», — говорится в сообщении.

Явка на дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России составила 94%, что является абсолютным рекордом в мире, отметил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов.

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