Экзитпол ВЦИОМ: Путин наберёт 87% голосов на выборах президента
- РИА Новости
«По результатам экзитпола ВЦИОМ, на прошедших выборах президента Российской Федерации Владимир Путин побеждает с 87% голосов. Остальные места заняли: Николай Харитонов (4,6%), Владислав Даванков (4,2%), Леонид Слуцкий (3,0%)», — говорится в сообщении.
Явка на дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России составила 94%, что является абсолютным рекордом в мире, отметил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов.