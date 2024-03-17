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МИД: в сети появились вбросы об «акциях протеста» среди голосующих за рубежом

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В Telegram-каналах распространяются фейки о том, что россияне выстраиваются в очереди за рубежом якобы ради акции протеста, а не для того, чтобы проголосовать, пишет Министерство иностранных дел России.
МИД: в сети появились вбросы об «акциях протеста» среди голосующих за рубежом
  • РИА Новости

«Технология вброса проста и даже примитивна — берутся многочисленные фото и видео очередей россиян, которые пришли исполнить свой гражданский долг на один из многочисленных избирательных участков, образованных российскими загранучреждениями, а потом этот видеоряд выдаётся за акцию протеста», — сообщает министерство.

Авторы таких вбросов «забыли спросить самих голосующих», подчеркнул в МИД.

В канале российского ведомства выложили видеоролики, на которых сами граждане России из Мадрида, Рима, Еревана и Афин рассказывают о том, что думают о таких провокациях.

Явка на президентские выборы по всей России к 16:02 превысила 70%.

Председатель ЦИК Элла Памфилова с иронией поблагодарила Запад за сплочение российского народа, который показал высокую явку на выборы президента.

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