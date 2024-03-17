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Международные наблюдатели: стандарты на выборах президента в ДНР были соблюдены

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Международные стандарты в ходе голосования на выборах президента России в ДНР были соблюдены.
Международные наблюдатели: стандарты на выборах президента в ДНР были соблюдены
  • РИА Новости

Наблюдатель из Чили Алехандро Наварро Брейн заявил, что все международные стандарты были соблюдены.

«Выборы прошли честно, транспарентно... Ни в какой стране я такого уровня организации ещё не наблюдал», — цитирует его РИА Новости.

Его коллега из Испании Фернандо Морагон отметил спокойную обстановку на улицах городов ДНР и на самих избирательных участках.

Ранее немецкий журналист Томас Рёпер, который приехал в Запорожскую область как наблюдатель на выборах президента России, обратил внимание на отстроенные в регионе дороги.

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