Международные стандарты в ходе голосования на выборах президента России в ДНР были соблюдены.

Наблюдатель из Чили Алехандро Наварро Брейн заявил, что все международные стандарты были соблюдены.

«Выборы прошли честно, транспарентно... Ни в какой стране я такого уровня организации ещё не наблюдал», — цитирует его РИА Новости.

Его коллега из Испании Фернандо Морагон отметил спокойную обстановку на улицах городов ДНР и на самих избирательных участках.

Ранее немецкий журналист Томас Рёпер, который приехал в Запорожскую область как наблюдатель на выборах президента России, обратил внимание на отстроенные в регионе дороги.