Международные наблюдатели: стандарты на выборах президента в ДНР были соблюдены
- РИА Новости
Наблюдатель из Чили Алехандро Наварро Брейн заявил, что все международные стандарты были соблюдены.
«Выборы прошли честно, транспарентно... Ни в какой стране я такого уровня организации ещё не наблюдал», — цитирует его РИА Новости.
Его коллега из Испании Фернандо Морагон отметил спокойную обстановку на улицах городов ДНР и на самих избирательных участках.
Ранее немецкий журналист Томас Рёпер, который приехал в Запорожскую область как наблюдатель на выборах президента России, обратил внимание на отстроенные в регионе дороги.