Памфилова — о порче бюллетеней: это вызвало бурю возмущения у граждан
- РИА Новости
Она назвала попытки испортить бюллетени «жалкими, смешными и противными потугами».
«Они настолько вызвали бурю возмущения у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, когда люди не думали пойти голосовать, но сейчас всё отложили и идут голосовать», — сказала Памфилова.
Глава ЦИК подчеркнула, что провокаторы поспособствовали росту гражданского самосознания.
Ранее глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что поджоги и аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.