Памфилова — о порче бюллетеней: это вызвало бурю возмущения у граждан

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что попытки порчи бюллетеней на выборах президента России вызвали бурю возмущения у граждан.

Она назвала попытки испортить бюллетени «жалкими, смешными и противными потугами».

«Они настолько вызвали бурю возмущения у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, когда люди не думали пойти голосовать, но сейчас всё отложили и идут голосовать», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что провокаторы поспособствовали росту гражданского самосознания.

Ранее глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что поджоги и аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.