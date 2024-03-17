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Памфилова — о порче бюллетеней: это вызвало бурю возмущения у граждан

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что попытки порчи бюллетеней на выборах президента России вызвали бурю возмущения у граждан.
Памфилова — о порче бюллетеней: это вызвало бурю возмущения у граждан
  • РИА Новости

Она назвала попытки испортить бюллетени «жалкими, смешными и противными потугами».

«Они настолько вызвали бурю возмущения у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, когда люди не думали пойти голосовать, но сейчас всё отложили и идут голосовать», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что провокаторы поспособствовали росту гражданского самосознания.

Ранее глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что поджоги и аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

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