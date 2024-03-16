Пискарёв: поджоги на избирательных участках могут квалифицировать как теракт

Глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что поджоги и аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Как отметил Пискарёв, данные действия, направленные на саботаж избирательного процесса, — «новая технология вмешательства в выборы, которую используют наши враги».

«Через обещание «лёгких» денег, а то и через прямой обман или шантаж граждан толкают на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — указал он.

Глава комитета добавил, что показательным является то, что данные действия «поддерживаются и освещаются информационными ресурсами иноагентов и нежелательных в России зарубежных НПО».

«Поджоги и иные аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы, в зависимости от последствий и умысла виновного, как диверсии или теракты», — подчеркнул он.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что попытки испортить урны для голосования, а также бюллетени в них произошли в 20 субъектах страны на 29 участках.