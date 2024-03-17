Силы ПВО уничтожили ещё семь беспилотников ВСУ над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили ещё семь дронов самолётного типа украинских войск над Белгородской областью.

Об этом заявило Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что украинская армия пыталась атаковать регион при помощи БПЛА около 14:30 мск.

Ранее средства ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью около 14:00 мск.