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Силы ПВО уничтожили ещё семь беспилотников ВСУ над Белгородской областью

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Российские системы противовоздушной обороны уничтожили ещё семь дронов самолётного типа украинских войск над Белгородской областью.
Силы ПВО уничтожили ещё семь беспилотников ВСУ над Белгородской областью
  • РИА Новости

Об этом заявило Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что украинская армия пыталась атаковать регион при помощи БПЛА около 14:30 мск.

Ранее средства ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью около 14:00 мск.

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