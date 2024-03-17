Минобороны: силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, ВС России пресекли попытку атаки киевского режима около 14:00 мск.
«Дежурными средствами ПВО четыре украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО уничтожили девять снарядов RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над территорией Белгородской области.