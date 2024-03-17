Памфилова: наблюдатели из 109 стран следят за выборами в России

За голосованием на выборах президента России следят международные наблюдатели и эксперты из 109 стран, заявила глава российского ЦИК Элла Памфилова.

«За ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 109 стран», — сказала она.

Явка избирателей на выборы президента России по состоянию на 09:28 мск 17 марта достигла 60%.

С начала голосования на выборах президента России было заблокировано около 280 тыс. DDoS-атак на систему ДЭГ.

Французский наблюдатель на выборах президента России Кристиан Ро заявил, что современные россияне выглядят намного счастливее, чем нынешние французы.

Французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д'Артаньян заявил, что выборы президента России хорошо организованы.