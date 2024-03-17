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Французский наблюдатель Ро: россияне выглядят более счастливыми, чем французы

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Французский наблюдатель на выборах президента России Кристиан Ро заявил, что современные россияне выглядят намного счастливее, чем нынешние французы.
Французский наблюдатель Ро: россияне выглядят более счастливыми, чем французы
  • РИА Новости

Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

«Русские выглядят более счастливыми, чем, например, французы. Я сам из Франции, поэтому это единственное сравнение, которое приходит мне в голову», — сказал собеседник агентства. 

Ро добавил, что оказавшись в Москве, он почувствовал огромную разницу между российской столицей и Парижем. По его словам, в Москве всё богато и роскошно, а люди выглядят очень довольными. 

Ранее французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д'Артаньян заявил, что выборы президента России хорошо организованы.

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