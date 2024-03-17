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Шойгу поручил ЧФ днём и ночью проводить тренировки по отражению атак БПЛА

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Российский министр обороны Сергей Шойгу поставил командованию Черноморского флота России задачу днём и ночью проводить тренировки личного состава по отражению атак воздушных и морских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В ходе совещания генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению террористических атак противника», — говорится в сообщении.

Кроме того, Шойгу поставил задачу повышать живучесть кораблей и судов, а также защищённость объектов инфраструктуры в зоне ответственности ЧФ.

Министр подчеркнул, что тренировки по отражению атак безэкипажныными катерами необходимо проводить днём и ночью.

17 марта Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота России, где заслушал доклады по текущей обстановке.

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