Шойгу поручил ЧФ днём и ночью проводить тренировки по отражению атак БПЛА
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В ходе совещания генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению террористических атак противника», — говорится в сообщении.
Кроме того, Шойгу поставил задачу повышать живучесть кораблей и судов, а также защищённость объектов инфраструктуры в зоне ответственности ЧФ.
Министр подчеркнул, что тренировки по отражению атак безэкипажныными катерами необходимо проводить днём и ночью.
17 марта Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота России, где заслушал доклады по текущей обстановке.