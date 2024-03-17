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Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота России

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Российский министр обороны Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота России, где заслушал доклады по текущей обстановке.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, Шойгу посетил ЧФ в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа.

«Министр заслушал доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности», — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки, которые были слышны в центре города, связаны с плановой тренировкой ЧФ.

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