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Жительница Белгородской области вылила зелёнку в урну для бюллетеней

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Жительница Алексеевского округа Белгородской области залила стационарный ящик для голосования зелёнкой.
Жительница Белгородской области вылила зелёнку в урну для бюллетеней
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный избирком.

«В настоящий момент ящик для голосования опечатан и находится под видеофиксацией», — говорится в сообщении комиссии.

Уточняется, что после окончания голосования бюллетени будут перемещены в сейф-пакет.

«Женщина задержана. По данному факту полицией проводится проверка», — отмечается в заявлении.

Ранее глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что поджоги и аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

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