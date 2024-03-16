Жительница Белгородской области вылила зелёнку в урну для бюллетеней
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный избирком.
«В настоящий момент ящик для голосования опечатан и находится под видеофиксацией», — говорится в сообщении комиссии.
Уточняется, что после окончания голосования бюллетени будут перемещены в сейф-пакет.
«Женщина задержана. По данному факту полицией проводится проверка», — отмечается в заявлении.
Ранее глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что поджоги и аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.