Жительница Белгородской области вылила зелёнку в урну для бюллетеней

Жительница Алексеевского округа Белгородской области залила стационарный ящик для голосования зелёнкой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный избирком.

«В настоящий момент ящик для голосования опечатан и находится под видеофиксацией», — говорится в сообщении комиссии.

Уточняется, что после окончания голосования бюллетени будут перемещены в сейф-пакет.

«Женщина задержана. По данному факту полицией проводится проверка», — отмечается в заявлении.

Ранее глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что поджоги и аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.