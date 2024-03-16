МГИК: второй день голосования на выборах президента в Москве прошёл штатно

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что второй день голосования на выборах президента в Москве прошёл штатно.

«День прошёл штатно, спокойно, организованно, при высокой активности московских избирателей. Вся техника, которая имеется в нашем арсенале, работала исправно, и, несмотря на продолжающиеся атаки на информационные системы, сбоев в работе допущено не было», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что поджоги и аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

16 марта председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что попытки испортить урны для голосования, а также бюллетени в них произошли в 20 субъектах страны на 29 участках.