На Алтае возбудили дело против пытавшейся испортить бюллетени зелёнкой

В Следственном управлении СК по Алтайскому краю заявили о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы региона, пытавшейся испортить бюллетени на выборах президента России с помощью зелёнки.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК России (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, она пыталась вылить раствор зелёнки с керосином в урну для бюллетеней.

Действия подозреваемой были пресечены, испортить бюллетени она не успела.

Ранее глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что поджоги и аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

16 марта председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что попытки испортить урны для голосования, а также бюллетени в них произошли в 20 субъектах страны на 29 участках.