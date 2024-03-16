На Алтае возбудили дело против пытавшейся испортить бюллетени зелёнкой
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК России (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, она пыталась вылить раствор зелёнки с керосином в урну для бюллетеней.
Действия подозреваемой были пресечены, испортить бюллетени она не успела.
Ранее глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что поджоги и аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.
16 марта председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что попытки испортить урны для голосования, а также бюллетени в них произошли в 20 субъектах страны на 29 участках.