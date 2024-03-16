Режиссёр Никита Михалков проголосовал на выборах президента в Крыму
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымский избирком.
Уточняется, что он проголосовал на участке №225, который располагается в центре города.
Как пишет агентство, режиссёр приехал на полуостров для участия в ряде мероприятий. Так, например, 14 марта он в качестве почётного гостя был на открытии отреставрированной картинной галереи Айвазовского в Феодосии.
Ранее сообщалось, что явка на выборы президента России превысила 50%.