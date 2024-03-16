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Режиссёр Никита Михалков проголосовал на выборах президента в Крыму

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Кинорежиссёр Никита Михалков принял участие в голосовании на выборах президента России и отдал свой голос на избирательном участке в Симферополе.
Режиссёр Никита Михалков проголосовал на выборах президента в Крыму
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымский избирком.

Уточняется, что он проголосовал на участке №225, который располагается в центре города.

Как пишет агентство, режиссёр приехал на полуостров для участия в ряде мероприятий. Так, например, 14 марта он в качестве почётного гостя был на открытии отреставрированной картинной галереи Айвазовского в Феодосии.

Ранее сообщалось, что явка на выборы президента России превысила 50%.

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