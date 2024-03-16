Режиссёр Никита Михалков проголосовал на выборах президента в Крыму

Кинорежиссёр Никита Михалков принял участие в голосовании на выборах президента России и отдал свой голос на избирательном участке в Симферополе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымский избирком.

Уточняется, что он проголосовал на участке №225, который располагается в центре города.

Как пишет агентство, режиссёр приехал на полуостров для участия в ряде мероприятий. Так, например, 14 марта он в качестве почётного гостя был на открытии отреставрированной картинной галереи Айвазовского в Феодосии.

Ранее сообщалось, что явка на выборы президента России превысила 50%.