Явка на выборы президента России превысила 50%

Российская Центральная избирательная комиссия заявила, что половина избирателей России проголосовали на выборах президента к 16:19 мск 16 марта.

Это следует из данных, представленных на сайте ЦИК России.

Уточняется, что свои голоса отдали 50,10% избирателей.

Ранее сообщалось, что в Москве на выборах президента России проголосовали порядка 3 млн человек.