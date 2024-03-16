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Явка на выборы президента России превысила 50%

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Российская Центральная избирательная комиссия заявила, что половина избирателей России проголосовали на выборах президента к 16:19 мск 16 марта.
Явка на выборы президента России превысила 50%
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

Это следует из данных, представленных на сайте ЦИК России.

Уточняется, что свои голоса отдали 50,10% избирателей.

Ранее сообщалось, что в Москве на выборах президента России проголосовали порядка 3 млн человек.

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