Явка на выборы президента России превысила 50%
Российская Центральная избирательная комиссия заявила, что половина избирателей России проголосовали на выборах президента к 16:19 мск 16 марта.
- AFP
- © NATALIA KOLESNIKOVA
Это следует из данных, представленных на сайте ЦИК России.
Уточняется, что свои голоса отдали 50,10% избирателей.
Ранее сообщалось, что в Москве на выборах президента России проголосовали порядка 3 млн человек.
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