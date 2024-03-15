В Москве на выборах президента России проголосовали порядка 3 млн человек

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что почти 3 млн человек проголосовали в столице в первый день голосования на выборах президента России.

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«Всего выдано бюллетеней — 2 976 987, электронно проголосовали 2 381 139 избирателей, на бумаге проголосовали 595 848 избирателей», — цитирует её агентство городских новостей «Москва». Кириллова подчеркнула, что москвичи проявили высокую сознательность в рамках избирательного процесса. Ранее Центральная избирательная комиссия России заявила, что явка на выборы российского президента достигла 30,40% в первый день голосования.